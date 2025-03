Sint-Martinuskerk Asse voor onbepaalde tijd dicht: "Probleem met stabiliteit"

Volgens de gemeente Asse zijn de stabiliteitsproblemen niet veroorzaakt door de werken aan de toren. "Uit het onderzoek blijkt dat het al een tijdje aan de gang is", zegt schepen Edwin Fabri. "Zo zou de relatief zwakke natuursteen van de zuilen het langzaam aan aan het begeven zijn, waardoor we de kerk preventief sluiten. Eerst zullen de zuilen verstevigd worden, het gaat om een tijdelijke oplossing waardoor we toch tien tot twintig jaar de kerk opnieuw kunnen openen."

Op termijn komt er ook een definitieve oplossing. "Daarvoor zal verder onderzoek gedaan worden naar de fundamenten en de draagkracht van de zuilen", zegt Fabri. "Van zodra deze extra maatregelen zijn voltooid, gaat de kerk zo snel mogelijk opnieuw open. In afwachting daarvan zullen de liturgische diensten plaatsvinden in de kerk van Walfergem."