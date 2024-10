Spoken in de Plantentuin: "we trekken een publiek aan dat misschien normaal niet zo snel naar de Plantentuin zou komen"

Tot en met 2 november kunnen fans van griezels en botanische tuinen hun hart ophalen in de Meisese Plantentuin. Spiritwalkers, verlaten drugslabs en claustrofobische onderwaterwerelden jagen bezoekers de stuipen op het lijf. Het is al de zevende keer dat de Plantentuin griezelfanaten verwelkomt. "Het is enorm gegroeid. Ik was het daarstraks nog aan het vertellen: we zijn ooit begonnen met 15 figuranten en een korte tocht. Dit jaar zitten we aan 90 figuranten langs een tocht van een hoog niveau," zegt Manon van Hoye van de Plantentuin.

Vrijwilligers, medewerkers en leden van de lokale Scouts en Chiro geven het beste van zichzelf. "Ja ik vond het echt wel super goed gedaan," zegt Anne Martens. Zij trotseerde de tocht van drie kilometer met haar dochter Lena. "Heel eng. Ook alle acteurs. Op een bepaald moment zei ik: 'eigenlijk wel gek dat er zo niet iemand uit het donker tevoorschijn komt.', net op dat moment komt er natuurlijk iemand. Dus echt wel megagoed."

"Hiermee trekken we een publiek aan dat misschien normaal niet zo snel naar de Plantentuin zou komen," zegt van Hoye, "We hopen dat ze op die manier in de lente of zomer terugkomen om de tuin in al z'n schoonheid in daglicht te kunnen bewonderen."

De halloweentocht is helaas uitverkocht.