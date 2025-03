Tiago uit Halle over World Tattoo Day: “Het wordt almaar meer kunst”

Lange tijd leek Tiago Van Beeck als beloftevolle doelman bij Halle-Gooik op weg naar een carrière als futsalspeler, maar tijdens de coronapandemie gooide hij het over een andere boeg. “Ik wist dat ik iets anders wou doen, maar wist lang niet wat”, zegt Tiago. “Samen met een vriend heb ik dan een tattoomachine besteld via Amazon. Daarna is het nooit echt meer gestopt. In het begin was het wel eng, ik was echt aan het bibberen van de stress. Maar intussen heb ik ervaring opgebouwd en gaat het alsmaar makkelijker.”

Volgens Tiago werden tatoeages vroeger gezien als iets voor gangsters. “Maar tegenwoordig zijn het geen doodskoppen meer, maar vaak echte kunstwerken. Velen zeggen dat ik ook het talent heb om die werken te maken, maar talent is maar een klein deel. De rest is hard werken, goed werken en blijven bijleren”, zegt Tiago. “Als je dan iemand tatoeëert met het ontwerp dat hij of zij wil, maak je die de gelukkigste persoon ter wereld. Daar doe ik het voor.”