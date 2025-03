Tien jongeren uit Griekenland ernstig ziek in hotel Diegem: “Afgevoerd naar vier verschillende ziekenhuizen”

Rond 9.35 uur werd een MUG en een viertal ziekenwagens opgeroepen naar het hotel Park Inn in de Grensstraat in Diegem. Volgens Catherine Bodet, de politiewoordvoerster van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen), gaat het om een groep van jongeren uit Griekenland die in ons land op uitstap zijn. "Tien kinderen tussen 14 en 16 jaar zijn ernstig ziek geworden. Ze hebben onder meer last van braakneigingen en diarree. Ze werden eerst ter plaatse behandeld en uiteindelijk afgevoerd naar vier verschillende ziekenhuizen in de omgeving. Daar zal de oorzaak proberen achterhaald worden. De symptomen hebben zondagavond de kop op gestoken en vannacht zijn ze ziek geworden. Ze zijn zodanig verzwakt dat ze naar het ziekenhuis moeten, maar er is bij niemand sprake van levensgevaar.”

Volgens burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit) waren er in het totaal elf kinderen aanwezig. “Tien ervan zijn ziek geworden. Vermoedelijk hebben zij iets verkeerd gegeten. Het is nog niet duidelijk of dit iets te maken heeft met het hotel of dat dit op een ander moment is gebeurd. Dat gaat men nu onderzoeken. Er zijn alleszins geen meldingen van andere hotelgasten die ziek zijn geworden.”