Traditionele Sint-Antoniusviering in Houtem

Patroonheilige van de varkenshoeders en varkens

De heilige Antonius van Egypte - niet te verwarren met zijn naamgenoot uit Padua - wordt in heel wat dorpen uit de regio vereerd. Essene, Bollebeek, Leerbeek en Houtem vieren de heilige. Iedere lokale viering heeft zijn eigenheid.

Antonius werd in onze contreien met wisselend succes aangeroepen tegen de pest. Bovendien is hij de patroonheilige van de wevers, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, begrafenisondernemers, zakkendragers, zwijnenhoeders, varkens en huisdieren.

Als beschermer van mens en dier, is de koptische kluizenaar Antonius een echte plattelandsheilige.

Viering in Houtem

Houtem viert de varkensheilige vandaag met een Gregoriaanse mis in de pittoreske eenbeukige kerk. Een Zemsts koor verzorgt de gezangen.

Een varken is Antonius' bekendste compagnon. In Houtem wordt vandaag een ruim assortiment aan varkensvlees verloot: de aanwezigen maken kans op pensen, oren en de kop. Ook wordt het glas geheven op de gezondheid van de pastoor. Dit jaar ging de kop naar Staf. "Ik ben zeer blij dat ik hem deze keer win", zegt de winnaar. "Verschillende jaren heb ik meegedaan. En nooit niet het geluk gehad om te winnen, maar nu ben ik echt blij. Ik was deze morgen nog mijn witloof aan het langen en daarmee zeg ik: 'ik ga toch gaan, nog mijn kans wagen.' Je ziet het, de aanhouder wint."

De viering wordt besloten met een lunch in enkele lokale restaurants.