Vijf jaar sinds de eerste lockdown: "Niemand was voorzien op een crisis die zolang zou duren"

"Niemand was voorzien op een crisis die twee tot drie jaar ging duren", vertelt Steven Van Gucht. Van Gucht, een geboren Merchtemnaar, monitorde voor Sciensano de pandemie. "We dachten eerder in termen van iets dat enkele maanden gaat aanslepen. En dat probeer je te beheersen. Maar iets dat jaren aansleept vraagt een heel andere aanpak. Dan moet je ook naar de sociologie, psychologie en motivatie kijken. Daar waren we eigenlijk niet op voorbereid."

Corona ligt achter ons, maar Van Gucht maant aan om voorbereid te zijn. "Als je kijkt naar de voorbije eeuw, dan zie je dat we zo om de tien tot dertig jaar een pandemie hebben", zegt Van Gucht. "Dus er gaat ongetwijfeld een nieuwe pandemie komen. De vorige is nu vijf jaar geleden, dus de klok blijft verder tikken. Dus we moeten ons voorbereiden in vredestijden. Dat wil zeggen: een goed plan hebben, een beheersmodel. Wie is verantwoordelijk voor wat? Wie neemt welke beslissingen? Wat is de chain of command, de beslissingsbomen? Dat moet je op voorhand vastgelegd hebben."