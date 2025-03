Vrijwilligers Rescue Team Pajot speuren naar vermiste dieren: “Ze verdienen zoveel respect”

Al meer dan vijf jaar is Fabienne de drijvende kracht achter Rescue Team Pajot. Soms krijgt ze 5 tot zelfs 10 oproepen rond vermiste honden per dag. Haar liefde voor dieren is dan ook grenzeloos. “Als een baasje zijn hond verliest en ons contacteert, gaan we op zoek”, zegt Fabienne. “We zoeken dan zelf, indien nodig met een speurhond, naar het vermiste dier. We hebben ook een drone die ons kan helpen en als het nodig is, delen we ook flyers uit.”

Fabienne wordt bijgestaan door een vast team van vrijwilligers. Zonder hen zou Rescue Team Pajot niet bestaan. “Die verdienen zoveel respect en dat vergeten mensen soms. We zijn allemaal vrijwilligers, we doen het met hart en ziel op een correcte manier en zonder die mensen bestaan we niet. Het vrijwilligerswerk geeft mij een uitdaging, maar ook sociaal contact en het gevoel dat ik voor mensen en dier iets kan betekenen. Daardoor blijf ik ervoor gaan.”

De vrijwilligers van Rescue Team Pajot werken samen met dierenasielen, dierenartsen en politiediensten. Maar ook met het lokaal bestuur van Pajottegem. De gemeente is dankbaar voor het initiatief.