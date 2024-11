vzw Sint-Rochus-Leeft verhuurt Sint-Rochuskerk

In de Sint-Rochuswijk in Halle kan je vanaf nu een stuk van de Sint-Rochuskerk huren voor evenementen en activiteiten. De kerk is na jaren van renovatie sinds maart weer open en nu is ook de organisatie die het lokaalverhuur organiseert van start gegaan.

Bij de vzw Sint-Rochus-Leeft kunnen verenigingen, inwoners en groepen voortaan - onder bepaalde voorwaarden- ruimtes in het kerkgebouw reserveren. Zo moet de kerk een ontmoetingsplek en een echt buurthuis worden.

De eucharistievieringen op zondag blijven behouden.