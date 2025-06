Week van het Afvalteam: "Zeg eens merci tegen de vuilnisophalers"

9 op de 10 afvalophalers maakt wekelijks agressie mee. Daarom trapt de VVSG een nieuwe campagne af tijdens de Week van het Afvalteam. De koepelorganisatie vraagt meer aandacht voor vuilnisophalers en maant andere weggebruikers aan om de snelheid te verminderen in de buurt van een vuilniswagen en ervoor te zorgen dat de chauffeur je gezien heeft. Respect en voorzichtigheid zit in de kleine dingen, klinkt het. "Zeg ook eens merci. Want mensen zijn toch altijd blij als hun afval wordt opgehaald. Toon dat ook aan de vuilnisophalers. Daarom hebben we een kleurplaat ontwikkeld die je aan je vuilniszak kan hangen of aan het raam kan bevestigen. Daarmee zeg je tegen de vuilnisophalers 'merci dat jullie elke week op de baan zijn," aldus Inge D'Hoe van afvalintercommunale Intradura.