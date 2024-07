Windhoos raast door Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos

Rond 18 uur werden Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos getroffen door een windhoos. Onder meer in de Tisseltstraat in deelgemeente Ramsdonk zijn woningen getroffen. De hele straat lag er bezaaid met weggevlogen dakpannen. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Twee daken zijn gewoon weggeblazen door de wind, lantaarnpalen zijn omgewaaid”, zegt burgemeester Renaat Huysmans in Het Nieuwsblad. Volgens hem zijn minstens twee huizen tijdelijk onbewoonbaar.

De vzw Scampi moest een jeugdkamp evacueren in basisschool ‘t Kieltje. Van de 180 kinderen op het kamp bleven er 150 in tenten slapen. Het merendeel van de tenten is vernield. Toch gaat het kamp morgen gewoon door als dagkamp. Op het moment van het noodweer waren de kinderen op terugweg van een dagje Aqualibi. Ook het woonzorgcentrum Akapella en de bibliotheek liepen schade op.

Rampenplan van kracht in Londerzeel

Ook in Londerzeel sloeg het noodweer toe. Zo is in de Polderstraat het dak van een woning volledig weggeblazen. Een boom kwam op een wagen terecht. De inzittende moest door de brandweer bevrijd worden. Sinds 20u30 is het gemeentelijk rampenplan in Londerzeel van kracht. “Dat houdt in dat van verschillende domeinen mensen op het terrein aanwezig zijn. Het gaat dan om brandweer, politie en de gemeente. De hulpmiddelen worden gecoördineerd”, laat de politiezone KLM weten. “Momenteel behandelen wij meer dan 70 oproepen in kader van de stormschade. Onze mensen op het terrein doen hun uiterste best om de gevallen zo snel en goed mogelijk af te handelen.”

De grootste zorg in Londerzeel gaat momenteel naar de evacuatie van de bewoners van de bovenste verdieping van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof. "Zij worden goed opgevangen en de families werden gecontacteerd. Het speelplein morgen wordt afgelast. De ouders van de ingeschreven kinderen worden momenteel gecontacteerd", besluit de gemeente.