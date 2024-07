Wit-Gele Kruis bedankt patiënten in zijn verpleegposten: "Antwoord op tekort aan verpleegkundigen"

In een verpleegpost van het Wit-Gele Kruis zijn patiënten die nog mobiel zijn welkom voor hun verpleegkundige zorgen. “Onze verpleegkundigen kunnen er meer patiënten helpen omdat ze zich niet moeten verplaatsen”, zegt algemeen directeur Els Mathues. “De patiënten moeten dan weer niet wachten tot de verpleegkundige thuis langskomt. Ze maken een afspraak op het uur dat voor hen past. Zo hebben ze meer controle over hun eigen dagindeling. Een win-win situatie dus.”

De patiënten in alle verpleegposten krijgen vandaag klokjesbloemen. “Eens patiënten de weg naar onze verpleegpost vinden, ervaren ze niets dan voordelen”, zegt Ellen De Camps, directeur zorg bij het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant. “Maar dat betekent niet dat de thuisverpleging zal verdwijnen, want niet iedereen is in staat om naar de verpleegpost te komen. En door de vergrijzing en de verkorte ligduur in de ziekenhuizen blijft onze verpleegkundige expertise thuis meer dan ooit onmisbaar.”

Met die actie vraagt het Wit-Gele Kruis ook aandacht voor het belang van de verpleegposten. “Naar de huisarts gaan, vinden velen al langer vanzelfsprekend. Maar we merken dat het concept van de verpleegpost nog moet groeien. Dat terwijl de verpleegpost een antwoord biedt op de stijgende zorgnoden enerzijds en het tekort aan thuisverpleegkundigen anderzijds”, besluit De Camps.