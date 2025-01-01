Zemst stelt rolstoeltoegankelijk Rolpad voor: "Ideaal met kinderwagen of op rolschaatsen"

Focusgroep Toerisme in Zemst stelt met trots een nieuwe rol- en wandelus voor. "Rolpad Zemst is volledig rolstoeltoegankelijk en dus ook ideaal met een kinderwagen of op rolschaatsen", klinkt het.

Het start- en eindpunt van de Rolpadlus ligt in Schom, ter hoogte van huisnummer acht. De route is zo'n 6.4 kilometer lang, maar wie van kortere afstanden houdt kan de route eenvoudig met de helft verminderen aan de hand van wegwijzers.

Op zaterdag 11 oktober om 10.30 uur gaat het Rolpad officieel open.