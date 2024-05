Zware industriebrand in Zellik: "Vermijd de omgeving"

Vanmiddag is er brand uitgebroken in een loods langs de Frans Schachtstraat in Asse. Volgens de eerste berichten gaat het om het gebouw waar vroeger de fietsen van Eddy Merckx werden gemaakt. In de loods zouden nu een heleboel auto's staan. Toen de brandweer ter plaatse aankwam, stond de loods al helemaal in lichterlaaie.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. "Houd de omgeving vrij voor de aanrijdende hulpdiensten. Woon je in de omgeving? Houd ramen en deuren toe en schakel de ventilatie uit", vraagt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.