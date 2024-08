Een traditie in Herne: het jaarlijkse kaatstornooi op 15 augustus

Traditiegetrouw organiseert Kaatsclub Herne Statie op 15 augustus een kaatstornooi. Dit jaar komen daar zes ploegen op af. Drie gelegenheidsploegen, twee ploegen uit Herne zelf en de Pallieters uit Tollembeek. Samen met de supporters goed voor zo’n 250 sportievelingen.

Kaatsen is een oude balsport die gelijkenissen vertoont met het tennis. Vroeger werd er altijd op straat gekaatst, maar nu mag dat niet meer. Behalve vandaag. “We vroeger daarvoor een uitzondering aan bij de gemeente,” zegt Christian Heremans van Kaatclub Herne Statie. “Want dit is echt nostalgie. Nu mag er alleen op afgebakende terreinen gespeeld worden en dat is een beetje de teloorgang van de sport geworden.”

Want jongeren hebben zoveel alternatieven dat ze de weg naar het kaatsen niet meer vinden, klinkt het. Padel, tennis, het zijn concurrenten voor de oude balsport. Toch slaagt Herne Statie er vandaag in heel wat jeugd te verzamelen in de gelegenheidsploegen en dat is alvast een opsteker. Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.