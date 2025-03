Ilona Van Steenberghe uit Dilbeek droomt van de top in het kunstschaatsen: "Hard werken en de wil om te slagen"

Ilona Van Steenberghe uit Dilbeek doet aan kunstschaatsen. Onlangs was ze geselecteerd voor de Europese Jeugd Winterolympiade in Georgië. Voor Ilona was het de bekroning voor het intense revalidatiewerk na een zware blessure. Ilona is 15 en ambitieus voor de toekomst en dat ondanks het gebrek aan trainingsfaciliteiten. Ring Sport had dit gesprek met haar terwijl ze trainde tijdens een publieke beurt op de ijspiste van Liedekerke.