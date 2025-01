Opnieuw inbraak bij voetbalploeg De Veltkanteva's

Het was voorzitter Jean De Breucker die vaststelde dat dieven dit weekend voor de vierde keer op drie jaar tijd inbraken in de kantine van de club. Om binnen te geraken sloegen ze een ruit in en forceerden ze een deur. "Nochtans passeert de politie hier regelmatig, maar vee verlichting is hier niet. Zo hebben dieven vrij spel," aldus Jean.

De club diende een klacht in bij de politie. Ook overwegen ze camera’s of meer verlichting. Er zal iets moeten veranderen, want Jean denkt dat dieven nog zullen passeren. "Dus moeten we goed overleggen wat we eventueel kunnen verbeteren."