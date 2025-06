Kegelfeesten zijn terug van weggeweest: "Alsembergse traditie"

"In 2017 nam een jongere ploeg de organisatie van de Kegelfeesten over. Hun enthousiasme zorgde ervoor dat deze typische Alsembergse traditie bleef voortbestaan", klinkt het bij de organisatie. "De coronajaren vormden een serieuze uitdaging. Ook nadien bleek het moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden. Bovendien waren de kosten sterk gestegen, waardoor we met pijn in het hart besloten om vorig jaar eens over te slaan."