Vzw 'de Rand' pakt uit met de ‘SportNed’-app: “Nederlands leren in een digitale sportclub”

SportNed zit geïntegreerd in de bestaande Linguineo Pro app en de content kwam tot stand in samenwerking met het Nedbox-team van KU Leuven.

Alsmaar meer clubs zien een stijgende talendiversiteit bij de trainers. Omwille van een trainerstekort gaat een club soms uit noodzaak toch in zee met een trainer met weinig of geen kennis Nederlands. Dat zorgt ervoor dat het Nederlandstalige karakter van de club onder druk komt te staan en de oefen- en gebruikskansen Nederlands voor de sporters tijdens een training uitblijven.

Vzw ‘de Rand’ werkte samen met enkele CVO’s (Centra voor volwassenenonderwijs) om experimenteel een NT2-traject op maat van trainers te ontwikkelen en te begeleiden. Trainers leerden en oefenden 8 weken een basis Nederlands in om instructies in het Nederlands te kunnen geven en basiscommunicatie met de spelers en hun ouders te voeren. Nadien kregen ze coaching op het terrein om hetgeen ze hadden geleerd toe te passen op het veld. “Trainers die aan het traject deelnamen reageerden enthousiast maar gaven aan dat zo’n aanbod op een vast moment op locatie veel vraagt bovenop hun clubengagement” zegt Tim Timmermans van vzw De Rand.

Oefenen op een zelfgekozen moment

Daarom ging vzw ‘de Rand’ op zoek naar een aanvullend aanbod waarbij trainers op een zelfgekozen moment en van bijvoorbeeld thuis uit bijkomende stappen in het Nederlands kunnen zetten. De lesbundel uit de experimentele NT2-trajecten werd i.s.m. de ploeg van Nedbox (KU Leuven) herwerkt en uitgebreid met extra content en oefeningen rond de 4 taalvaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken). Die uitgewerkte content is vervolgens in een bestaande app van Linguineo Pro geïntegreerd.

Clubs kunnen vanaf nu dus trainers die hun Nederlands verder willen versterken, toeleiden naar de app en er een bepaalde verwachting aan koppelen i.f.v. het taalbeleid van de club. Clubs kunnen ook ouders ondersteunen om Nederlands te leren en te oefenen met de app. Brugfiguren die gezinnen naar een sportclub toeleiden geven aan dat de app interessant is voor ouders die hun kind in een Nederlandstalige club inschrijven.

Ook sporters zijn we een potentiële doelgroep. In de app vind je sporttakoverschrijdende content en ook woorden en oefeningen gekoppeld aan voetbal.

“Omdat we veel vragen uit voetbalclubs krijgen, hebben we al enkele samenwerkingen met Voetbal Vlaanderen. Ook nu is dat de eerste uitgewerkte sporttak in de app. Het is de bedoeling om samen met de sportfederaties de komende maanden ook andere sporttakken te integreren in de app”, aldus Tim Timmermans van vzw De Rand.