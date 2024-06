BK Petanque in Strombeek: "Een volwaardige sport, dus zonder alcohol"

In Strombeek-Bever vond vandaag het Belgisch interclubkampioenschap petanque voor Veteranen plaats. Aan Petantanqeuclub Singel in Strombeek streden vier Vlaamse en vier Waalse ploegen, zowel mannen als vrouwen, voor de titel. De sfeer was vriendschappelijk en gemoedelijk, maar toch ging het er serieus aan toe. Want de Belgische Paetanquefederatie beschouwt het spel als een volwaardige sport. Een daar horen sinds kort ook alcoholcontroles bij.