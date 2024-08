Eric (66) bedwingt 100 cols voor onderzoek naar Alzheimer: “Gemotiveerder dan ooit”

De 100 cols-route staat bekend als één van de zwaarste fietstochten ter wereld. Eric heeft al verschillende regio's doorkruist, waaronder de Jura, de Vogezen, het Centraal Massief, het Baskenland en driekwart van de Pyreneeën. Na een korte onderbreking om zijn fiets te onderhouden en tijd met zijn kinderen door te brengen, is hij klaar voor het laatste deel van zijn tocht.

Nog twee vijfde te gaan

"Ik heb al drie vijfde van de route afgelegd”, legt hij uit. "Het is een helse klus, vooral zonder volgwagen. Dat maakt de tocht dubbel zo zwaar omdat ik al mijn spullen zelf moet meesleuren. Mijn fiets en bagage wegen samen 25 kilo. Dat maakt elke klim nog zwaarder.”

Gemiddeld fietst hij 135km per dag, met telkens minstens 2.000 en vaak zelfs meer dan 3.000 hoogtemeters. “Elke helling, heuvel of col die ze kunnen vinden ligt op de route. Vaak zijn het lange dagen. Ik kom soms pas laat toe in het hotel als de keuken al dicht is. Dan is het behelpen...”

Onderzoek naar Alzheimer

Voor Eric is deze zware tocht niet zomaar een sportieve uitdaging. Hij fietst om geld in te zamelen voor onderzoek naar Alzheimer, een ziekte die in helaas ook in zijn familie voorkomt. “Verschillende familieleden zijn door deze verschrikkelijke ziekte getroffen. Het is waarschijnlijk een erfelijke vorm. Met deze actie hoop ik geld op te halen om onderzoek naar de ziekte te ondersteunen, in de hoop dat er in de toekomst betere behandelingen of zelfs een genezing gevonden wordt.”

Zwaarste bergen

Tijdens zijn tocht heeft Eric al enkele van de zwaarste bergen bedwongen, zoals de col de Menté en de col de Marie-Blanque. "De Menté was een van de zwaarste beklimmingen die ik tot nu toe heb gedaan. Met een gemiddelde stijging van 10,5% over drie kilometer en mijn zware bagage was het echt afzien”, vertelt hij.

Eric heeft nog een pak bekende cols te gaan, zoals de Ventoux, de Izoard, de Iseran en de Galibier. "Ik vertrek maandag naar Saint-Gaudens om de laatste Pyreneeënritten te voltooien. Daarna volgen de Alpen."

Doel

De fietsheld hoopt met zijn actie minimaal 4.100 euro op te halen, gelijk aan het aantal kilometers dat hij in het zadel zit. "Tot nu toe heb ik ongeveer 2.000 euro ingezameld. Elke bijdrage, hoe klein ook, helpt ons een stap dichter bij het vinden van een remedie voor deze vreselijke ziekte.

Bijzonder gemotiveerd

Ondanks het afzien en bijwijlen een calvarietocht blijft Eric vastberaden. "Het zit allemaal in je hoofd. Ik ben misschien 66, maar mijn wilskracht is sterker dan ooit. Ik kruip overal overheen, gedreven door mijn motivatie. Ik ben vastbesloten om deze tocht te voltooien.”

Voor meer informatie en om Eric's actie te steunen, bezoek zijn actiepagina op stopalzheimer.be.