Affligemnaar Tom Mark groeit en bloeit bij Okapi Aalstar

"Ik ben begonnen op mijn vijfde met basketbal in Erembodegem”, vertelt Tom Mark. “Dat was omdat ze in mijn familie allemaal basketbal speelden. Na drie jaar ben ik lid van Okapi geworden en sindsdien ben ik hier." Tom Mark doorloopt de jeugdopleiding van Okapi en traint sinds dit seizoen met de A-ploeg. Een serieuze stap. "Bij de profs is het veel fysieker en tactisch is het ook .Het spel gaat er harder aan toe en het is moeilijker”, vindt Tom. Hij droomt ervan om een profcarrière uit te bouwen. Al beseft hij dat er nog werk aan de winkel is om zijn doel te bereiken. “Mijn ambitie is om zo hoog mogelijk te geraken en we zullen wel zien wat er van komt."

