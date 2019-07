Alison Van Uytvanck wint eerste wedstrijd op Wimbledon

Alison Van Uytvanck heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistornooi van Wimbledon. De Grimbergse versloeg in haar eerste wedstrijd op het Londense gras de Russin Svetlana Koeznetsova in drie sets. In de volgende ronde wacht wellicht Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld.