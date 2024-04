Alweer net niet voor Fenixx Beighum

Fenixx moest niet alleen winnen, maar ook hopen dat concurrent Rotselaar niet hetzelfde deed om uiteindelijk de titel te winnen. De Grimbergenaren gingen er vollenbak tegenaan, met resultaat. Fenixx Beighum won met 4-1 van Bierbeek.

Maar daarmee was het verhaal nog niet verteld. Het was uitkijken naar de prestatie van concurrent Rotselaar tegen Elewijt. Ook Rotselaar won, met 3-1, en dat betekende voor Fenixx een domper op de feestvreugde. “We zijn erg ontgoocheld. Het is al het tweede jaar op rij dat we met gelijke punten toch tweede eindigen. Dat doet zeer, aldus Gerd Hermans, trainer van Fenixx BeigHum.

De ploeg probeert de promotie nu af te dwingen via de eindrondes. “Mentaal zal dat niet makkelijk zijn, want we kregen net een harde klap. Maar we zullen ons focussen.”

Bekijk hier de reactie van Fenixx BeigHum: