Amper de helft van de zwembaden in de regio is open

Sinds een aantal dagen kan je opnieuw een plons nemen in de zwembaden van Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Londerzeel, Asse, Kapelle-op-den-Bos, Dilbeek en Sint-Genesius-Rode. Maar in Ternat, Liedekerke, Vilvoorde, Zaventem, Meise, Grimbergen en Overijse is dat nog niet het geval. In Ternat, Vilvoorde en Liedekerke is het nog even wachten tot 5 december. Het zwembad De Motte in Zaventem is zeker nog tot 1 januari dicht. Ook in Meise moet er nog een paar weken worden gewacht. Daar moet het dak van het zwembad De Wauwer eerst hersteld zijn. Het Pierebad in Grimbergen is nog gesloten voor onderhoudswerken tot en met 18 december. En het pas gerenoveerde Begijntjesbad in Overijse open voor clubs pas op 4 januari en voor het grote publiek vanaf februari.