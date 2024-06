Antonio Sekulić eerste aanwinst van RSCA Futsal

Sekulić komt over van één van de beste futsalclubs van Kroatië, MNK Olmissum. “Hij speelt op de pivotpositie en staat bekend om zijn neus voor doelpunten”, klinkt het bij paarswit. “Vorig seizoen scoorde de Kroaat 6 doelpunten in 5 Champions League-wedstrijden en 12 doelpunten in 13 WK-kwalificatiewedstrijden. In het seizoen 2023/24 vond hij 37 keer het net voor Olmissum.”

Ondanks zijn jonge leeftijd, Sekulić is 25, heeft hij al 30 caps voor Kroatië. In oktober zal hij met zijn land deelnemen aan het WK.