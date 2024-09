Arne Marit loopt drievoudige sleutelbeenbreuk op: “Hij komt dit seizoen niet meer in actie”

Arne Marit is intussen in het ziekenhuis van Herentals met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Normaal moest hij zondag aan de start staan van de Gooikse Pijl, die in zijn achtertuin wordt gereden. “Maar hij zal dit seizoen niet meer koersen. We verwachten dat hij in 2025 sterk zal terugkeren”, steekt zijn ploeg Intermarché-Wanty de onfortuinlijke Marit een hart onder de riem.

2024 is een pechjaar voor de wielrenner uit Galmaarden. In april kwam hij samen met zijn ploegmaat Gerben Thijssen ten val in de Scheldeprijs. Marit liep toen een enkelbreuk op, waarvan hij een tijdlang moest revalideren.