Asse-Ternat op zucht van titel

Asse-Ternat staat op de rand van de tweede topdivisie. Dat is de op één na hoogste competitie in België. “Dat is een unicum voor de club, maar Hansbeke is een te duchten concurrent”, zegt voorzitter Mark Bogaert. “Ze staan tweede in de stand en het is een absolute topploeg. Thuis hebben we nog niet verloren dit seizoen, dus we hopen dat onze thuisreputatie en ons thuispubliek ons naar de titel kan stuwen.”