Asse schakelt detailhandelcoach in om lokale economie te boosten

Waar is er nog geen concurrentie voor een beginnende slager? Is er al een schoenwinkel in de gemeente? En voor welke winkels heb je je auto nodig? Het zijn vragen waarvoor Asse sinds kort een detailhandelsplan heeft. Dat plan brengt de sterktes en zwaktes van de lokale handel in Asse in kaart. “Het is een ontzettend belangrijk plan voor Asse, omdat wij als gemeente onze ondernemers goed willen ondersteunen” licht schepen van Economie Sigrid Goethals toe. “We gaan daarom kerngebieden afbakenen waar we specifiek kleine handelaars willen. Zo creëren we een aangename beleving van shoppen.”

Het plan legt niet alleen cijfers over handelaars en hun zaken bloot, het brengt ook de klanten in kaart. “Dat gaat over demografie, leeftijd, gender, enzovoor,” aldus gedeputeerde voor Economie Ann Schevenels. “Zo ontdekken we het profiel van de klanten en weten we waar die naar op zoek zijn.”

Asse krijgt daarbij de hulp van een detailhandelcoach. Die begeleidt de gemeente naar een betere lokale economie.