Volgende week is Antwerpen het epicentrum van 3x3-basketbal. Op de Groenplaats vindt dan het wereldkampioenschap plaats. Ons land leerde die spectaculaire variant van basketbal vorig jaar kennen tijdens de Olympische Spelen. De Belgian Lions werden in Tokio onverhoopt vierde. Volgende week start België als outsider voor eindwinst, én mogelijk ook met een regiogenoot in de rangen: Bryan De Valck uit Beigem.

Beigemnaar Bryan De Valck hoopt op plekje in 3x3-basketteam op WK in Antwerpen

De 3x3 Belgian Lions stomen zich klaar voor het WK in eigen land. In de preselectie zit ook Beigemnaar Bryan De Valck, ex-speler van onder meer Basketbalclub Grimbergen en BAVI Vilvoorde. “Ik begon met 3x3 een viertal jaar geleden”, zegt De Valck. “En ik kreeg de smaak flink te pakken.”

Sindsdien gooit het team van Bryan hoge ogen op tornooien over heel de wereld. Dat én de vierde plaats op de Olympische Spelen maakt de Lions een van de outsiders voor dit WK. “Ik denk dat er een gezonde druk is die gezet mag worden. Je speelt in eigen land, hopelijk geven de fans een beetje extra steun. We mogen het niet onder stoelen of banken steken, met het Antwerp 3x3 team zitten we op World Tour-niveau ook altijd bij de top. We stranden altijd in de halve finales, dus de vraag blijft wanneer we eens beloond gaan worden met die medaille.”

Bryan hoopt uiteraard volgende week al. Hij is net op tijd hersteld van een handbreuk, al is hij nog niet zeker van zijn plek in de selectie. Van de huidige zes spelers vallen er nog twee af. “Ik hoop er natuurlijk heel hard op maar langs de andere kant verdienen al mijn ploegmaats het. We zien wel.” Maandag wordt de selectie bekendgemaakt.