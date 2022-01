Bouwt Union nieuw stadion in Drogenbos?

Union Saint-Gilloise, de verrassende leider in de hoogste voetbalklasse, bekijkt of het een nieuw stadion kan bouwen in Drogenbos. Dat schrijft La Dernière Heure. Het huidige stadion, het Jospeh Marienstadion in Vorst, voldoet al een tijdje niet meer aan de eisen van de ambitieuze Brusselaars.

Het historische Joseph Marienstadion is meer dan 100 jaar oud. Tijdens de hoogdagen van de Brusselse voetbalclub Union telde het stadion 44.000 plaatsen, vandaag zijn er dat 9.500. Dat zijn er niet genoeg om de club rendabel te maken, daarom heeft de club plannen om een nieuw stadion te bouwen. Alleen zoekt het al een tijdje naar een geschikte locatie voor hun nieuwe thuishaven. De club bekijkt meerdere pistes, waaronder ook Drogenbos.

“Ik hoop dat we in Brussel kunnen blijven, maar op een bepaald moment moet je een beslissing nemen”, zegt CEO van Union Philippe Bormans in La Dernière Heure. “Op dit moment is Drogenbos de enige gemeente die ons welkom heet. Ze maken ons duidelijk dat ze samen met ons aan dit mooi verhaal willen meewerken.”

Om welke locatie het precies gaat is niet duidelijk. Vanuit de Brusselse gemeenten is er volgens Union minder animo voor een nieuw stadion op hun grondgebied. “Onze voorkeur gaat uit naar Vorst, maar we verliezen onze tijd”, aldus Bormans. “Een stadion bouwen in een gemeente waarvan we geen steun krijgen, zou een verkeerde aanpak zijn.”

Foto: Facebook Union Saint-Gilloise