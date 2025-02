Brabantse Pijl start in Beersel en slaat geen kuitenbijter over: "Voor ons is dat onze thuishaven"

"Onze thuishaven"

De Alsemberg, de Bruine Put, de Moskesstraat en de S-bocht in Overijse vormen op 18 april het decor voor de Brabantse Pijl 2025. In Beersel, waar de Pijl start, wakkert dat enthousiasme en nostalgie aan. "Ik ben echt opgegroeid met de Brabantse Pijl en ik denk dat ik op net dezelfde plaats zal staan om de Brabantse Pijl op 18 april te beleven, zoals ik dat altijd al gedaan heb en het voor mijn part ook opnieuw altijd zal doen", zegt Jo Vander Meylen, burgemeester van Beersel.

Niet alleen Beersel staat op het programma. De Brabantse Pijl doorkruist het Pajottenland, de Zennevallei en de Druivenstreek, goed voor in totaal 22 hellingen. Ook organisator Rode Sportief is heel blij dat de Pijl thuiskomt. "Voor ons is dat onze thuishaven", zegt directeur Marc Vettori. "Al 25 jaar organiseren wij onze maandelijkse ledenvergadering in Beersel. Toen ons contract met Leuven afliep was het onze wens om naar Beersel terug te keren. De accommodatie die we daar hebben, met het provinciaal domein van Huizingen, leent zich ertoe om daar te starten."

Aan de start staan onder andere Arnaud De Lie en Remco Evenepoel, die terugkeert na zijn ongeval.

Vrouwen vertrekken vanuit Lennik

Net als vijf jaar geleden vertrekken de vrouwelijke renners vanuit Lennik. Zij rijden via Waals-Brabant naar Overijse fietsen om daar dezelfde lus als de mannen af te leggen. De gemeente Lennik maakt zich al op voor de start.

"We zorgen ervoor dat Lennik op de kaart staat, maar vooral, dat het vrouwenwielrennen op de kaart staat en dat vinden we toch wel heel belangrijk", zegt Lenniks burgemeester, Irina De Knop. "Als vrouwelijke burgemeester ben ik er heel blij mee dat ik hier mijn steentje kan toe bijdragen."

De Brabantse Pijl verhuist op de wielerkalender naar 18 april.