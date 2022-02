Broers Bas, Arthur en Seppe zijn provinciaal kampioen veldrijden: “Droom om samen prof te worden”

De familie van den Boer uit Elewijt barst van het talent. Met Bas (11), Arthur (15) en Seppe (16) wonen er drie provinciale kampioenen in het veldrijden onder één dak. Wij doken met de broers het zand van Sport Vlaanderen-domein in Hofstade in.

Bas, Arthur en Seppe delen dezelfde passie: veldrijven. Seppe, de oudste van de broers, is ermee begonnen. “We hebben vroeger triatlon gedaan, maar uiteindelijk was fietsen hetgeen we het liefst deden”, zegt Seppe. “Daarom hebben we gekozen om daarin verder te gaan.” Het gezin verzamelde dit seizoen al heel wat overwinningen. De teller van Arthur staat op 19, Seppe was vijf keer de sterkste en Bas snelde één keer naar de zege. Daarnaast veroverde de jongste telg net als zijn broers in november de provinciale titel in Boortmeerbeek.

“Alle drie provinciaal kampioen en dan nog eens Belgisch kampioen, dat is denk ik wel iets uniek”, zegt de jongste broer Bas. Zijn broer Arthur vult aan. “Ik was de eerste die de titel behaalde. Als je zoveel wint verwachten mensen dat je de titel haalt. Drie titels voor drie broers in hetzelfde weekend, het was een euforisch moment.”

De broers beleven vandaag vooral veel plezier aan hun hobby, al zouden ze het graag samen ver schoppen op de fiets. “Het is onze droom natuurlijk om prof te worden. We delen die ook wel binnen de familie. Het zou mooi zijn om die waar te maken”, besluit Seppe.