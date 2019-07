Cedric Beullens wint Liedekerkse Pijl

In de eerste ronde trok een groep renners ten aanval en kleurden de wedstrijd. Het achterliggende peloton vervulde een bijrol. Uiteindelijk haalde Cedric Beullens het voor Ward Vanhoof, die uitkomt voor het beloftenteam van Lotto-Soudal. Jens Moens werd derde.

De beste regiogenoot was Tom Timmermans uit Vollezele op een vijfde plaats. Hij is meteen ook de beste Vlaams-Brabander in het algemene klassement van de Ronde van Vlaams-Brabant. De leider in die ronde, waarvan de Liedekerkse Pijl deel uitmaakt, neemt Cedric Beullens over van Pieter Jacobs. Hij won gisteren de openingsrit in Hakendover.

Morgen staat in de Ronde van Vlaams-Brabant een tijdrit in Leefdaal op het programma. Zaterdag volgt dan een rit in en rond Leefdaal, zondag eindigt de Ronde van Vlaams-Brabant in Rillaar.

Na afloop kondigde de organisatie ook nog een primeur aan. De Liedekerkse Pijl wordt volgend jaar de gastheer voor het Belgisch Kampioenschap voor Aspiranten. De Liedekerkse Pijl viert dan zijn 50ste verjaardag.