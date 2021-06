Charleroi niet akkoord met testwedstrijden tegen Halle-Gooik

Door het stopzetten van de futsalcompetitie moet de KBVB voor het tweede jaar op rij een manier vinden om het Europees ticket toe te kennen. En voor het tweede jaar op rij lijkt dat te verzanden in juridische getouwtrek. Vorig seizoen trok Halle-Gooik naar het BAS om de toekenning aan te vechten, nu is het de beurt aan Charleroi. Zij zijn niet akkoord met het voorstel van de voetbalbond om via testwedstrijden uit te maken wie Europa in mag.

De Carolo’s vinden dat ze rechtstreeks toegang moeten krijgen tot de Champions League en spannen daarom een kortgeding aan bij de rechter. Als het toch tot testwedstrijden komt, wil Charleroi die pas in augustus afwerken. De UEFA wil echter dat ten laatste op 31 juli bekend is welke Belgische club zal aantreden in de Champions League. Halle-Gooik heeft zich burgerlijke partij gesteld in de zaak. De debatten worden begin deze week ingeleid.