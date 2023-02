Cragnaz tekent bij bij RSCA Futsal

Cragnaz werd in 2019 coach van het team, dat toen nog als Halle-Gooik door het leven ging. Vorig jaar won hij zowel de competitie als de beker. Dit seizoen leidde hij paarswit naar een historische Final Four in de Champions League, die begin mei wordt gespeeld. Gisteren plaatste Cragnaz zich met paarswit ook voor de finale van de Beker van België. Die vindt in het paasweekend plaats in het Tolhuis in Gent. Tegenstander is Herentals.