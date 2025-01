Dames BC Grimbergen verliezen nipt van Houthalen: "Gemengde gevoelens"

Grimbergen start fel aan de match. Met gevarieerd aanvalsspel slaan ze snel een kloofje, maar een ruime voorsprong uitbouwen lukt niet. Na het eerste kwart staat het 19-17.

De bezoekers vinden hun ritme in het tweede kwart. Ze gaan op en over Grimbergen, maar de thuisploeg laat de moed niet zakken en nog voor de rust leiden de dames opnieuw. 35-31 is de ruststand.

Houthalen zit goed in de partij tijdens het derde kwart. De driepunters brengen het team in de juiste flow. Zo staat het plots 53-57.

Houthalen blijft op dreef in het laatste kwart. Grimbergen vindt geen oplossingen: 53-64 is het gevolg. Het thuispubliek gaat er dan nog eens achter staan en de dames van Grimbergen vinden hun tweede adem: 65-68 is de tussenstand tijdens een spannend slot. Daarin houdt Houthalen het hoofd koel. De bezoekers winnen de partij met 69-75. Grimbergen blijft achter met gemengde gevoelens.