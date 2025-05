Ook de derde editie van de Pajotse Parel vindt plaats in het glooiende Pajottenland, volgens sommigen het Toscane van de Lage Landen. “En voor het derde jaar op rij zal voormalig voetballer Geert De Vlieger, peter van de 1000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker, meefietsen”, klinkt het bij organisator Joachim Verlinden. “Het is geweldig om zien hoe we nu al drie jaar op een rij enorm veel steun en bezoekers krijgen, uit alle hoeken.” Zo werkte ook voormalig profwielrenner en huidig analist Dirk De Wolf mee aan de editie van 2025. In een filmpje dat meer dan 16.000 keer bekeken werd op sociale media, neemt De Wolf de kijkers op een ludieke manier mee op parcoursverkenning. “Daarvoor zijn we Dirk enorm dankbaar, het filmpje werd zelfs opgepikt in de wielertalkshow Wielerclub Wattage!”, klinkt het nog.

Speurtocht voor kinderen

“Elk jaar proberen we iets nieuws aan te bieden. Dit jaar kunnen ook de allerkleinsten zich uitleven, met een twee kilometer lange speurtocht”, aldus Verlinden. “Daarnaast blijven we uiteraard vol inzetten op onze fiets- en wandelroutes. Voor het fietsen hebben we net als vorig jaar lussen van 25, 70 en 100 kilometer voorzien, voor de wandelaars lussen van 6 en 12 kilometer.”

De drie fietslussen en drie wandelroutes vertrekken vandaag vanuit het Atheneum Vijverbeek in Asse. Voor de twee langere fietsritten is er onderweg bevoorrading voorzien. Bij de aankomst kan er nagepraat worden met een drankje en vers gemaakte spaghetti in de bar. “Ook zij die niet fietsen of wandelen zijn meer dan welkom om iets te komen eten of drinken. Daarnaast zetten we ook een heus kinderdorp op voor de allerkleinsten.”

Ter ere van Ruben

Focus organiseert jaarlijks meerdere initiatieven om deel te kunnen nemen aan de 100km-run en de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Daarmee eren ze hun vriend Ruben Dermauw die in 2019 op 32-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

Vertrekken kan vanaf 8.00 uur aan het Atheneum Asse. Deelnemers zijn verzekerd en kunnen in geval van nood rekenen op pechverhelping onderweg.