Archeologiedagen op gang getrapt op het Beigemveld in Grimbergen: “Hier liggen historische schatten”

De minister nam een troffel in de hand om het belang van archeologisch onderzoek in de verf te zetten. “Als Vlamingen hebben wij het geluk om te leven tussen historische schatten – en ook onder onze voeten zitten nog veel schatten verborgen”, zegt Weyts. “Tijdens de Archeologiedagen word je vanzelf ‘Fier op dat van Hier’. Je kan de archeoloog in jezelf ontdekken en meegraven naar het verhaal van Vlaanderen”.

Archeologen van Studiebureau Archeologie voeren in Grimbergen opgravingen uit op een terrein van 4 hectare groot. De verwachtingen zijn hooggespannen, want in de eerste fase werden er al verschillende vondsten gedaan: van prehistorische graven tot een loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog. Je kan er ter plekke gaan kijken hoe onderzoek gedaan wordt en hoe archeologen omgaan met bewoningssporen uit de IJzertijd, een grafveld van de Romeinen en oefenloopgraven van WOII.

Meer dan 100 activiteiten

“Tijdens de archeologiedagen ontdek je de wereld onder je voeten,” zegt de coördinator van de Archeologiedagen, Benedicte Helegeer. “Meer dan 100 activiteiten over heel Vlaanderen laten je kennismaken met de fascinerende wereld van archeologie. Voor jong en oud, er is voor elk wat wils. Een unieke kans om van dichtbij kennis te maken met het verleden. Ontdek alle activiteiten op www.archeologiedagen.be"

“We zetten sterk in op publiekswerking en sensibilisering rond onroerend erfgoed”, zegt gedeputeerde van Vlaams-Brabant bevoegd voor Erfgoed, Bart Nevens. “Tijdens de Archeologiedagen belichten we alle facetten van archeologie. De diversiteit aan lokale organisatoren en activiteiten toont aan dat er in Vlaams-Brabant veel enthousiasme leeft om het verleden onder onze voeten op een creatieve manier tot bij het brede publiek te brengen. Als een van de initiatiefnemers ondersteunen we hen inhoudelijk en financieel om een kwaliteitsvol programma uit te werken, en zorgen we mee voor promotie in heel Vlaanderen."

"Verrast door omvang vondsten"

“We zijn vooral verrast door de omvang en het belang van de vondsten, blijkbaar was Beigemveld doorheen de tijden een belangrijke rustplaats”, zegt burgemeester van Grimbergen, Bart Laeremans. “In de prehistorische grafvelden werden tot nu toe 200 graven ontdekt en in het Romeinse gedeelte meer dan 50. Dit is volgens de archeologen de tweede grootste historische begraafplaats van deze soort in Vlaanderen. We zijn dan ook zeer benieuwd naar hetgeen de archeologen hierover te vertellen hebben.”