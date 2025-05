Grimbergse schoolkinderen roepen op om bewust met water om te gaan

Met de slogans roepen de schoolkinderen op om stil te staan bij de kostbaarheid en kwetsbaarheid van water. Het is een ludieke manier om de mensen duidelijk te maken dat gezond en drinkbaar water begint bij het schoonhouden van je omgeving. Met slogans als ‘alles wat je hier hebt gesmeten, gaan dolfijnen eten’ willen de leerlingen daar de aandacht op vestigen.

CC Strombeek werkte mee aan de actie van de kinderen. “Als cultuurcentrum activeren we burgers met creativiteit. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we op deze manier kunnen bijdragen aan een noodzakelijke gedragswijziging, zodat we een gezond klimaat en een betere leefomgeving aan de volgende generaties kunnen overdragen”, zegt directeur Wim Meert.

Volgens cijfers van het World Resources Institute (WRI) is Vlaanderen de enige regio in West-Europa met extreme waterschaarste. Dat komt onder meer omdat ons kostbaar regenwater te snel wegspoelt naar de zee. “We kunnen natuurlijk niet bepalen hoeveel regen er valt, maar we kunnen wel zorgen voor minder verharding en meer groen”, stelt schepen van Leefmilieu en Groen Chantal Lauwers. “We roepen onze inwoners op om samen mee het verschil te maken.”