Pierebad drie maanden dicht voor renovatie: “Zwemmers kunnen terecht in zwembaden in de buurt”

Na meer dan 15 jaar intensief gebruik is de modernisering van de technische installaties van het Pierebad onvermijdelijk om een duurzame toekomst voor het zwembad te garanderen. In samenwerking met uitbater LAGO en het gemeentebestuur starten volgende maand renovatiewerken die drie maanden zullen duren. De dakbedekking wordt vernieuwd en er komt extra isolatie boven de groepslessenzaal en fitness, er komen nieuwe luchtgroepen, centrale verwarmingsketels, waterboilers, pompen en leidingen. Verder worden ook de volledige waterbehandeling en sanitaire installaties gemoderniseerd.

“Deze ingreep bouwt verder op eerdere uitbreidingen sinds de start van de samenwerking met LAGO, waaronder het recreatief gedeelte, de wellnesszone, padelterreinen en groepslessenzaal”, zegt schepen van Gebouwen Trui Olbrechts. “De renovatie focust op de vernieuwing van de essentiële technische installaties van het gebouw. Ook voert de gemeente gelijktijdig onderhoudswerken uit aan het sportbad en het instructiebad. De geplande investeringen garanderen een optimale lucht- en waterkwaliteit. Bovendien voldoen de vernieuwde installaties aan de meest actuele wettelijke normen, wat bijdraagt aan een lagere CO₂-uitstoot.”

Tijdens de werken blijven de padelterreinen, fitnessruimte en groepslessenzaal toegankelijk. Er wordt gezorgd voor een veilige en comfortabele toegang tot deze zones en ook de parking blijft grotendeels beschikbaar. Op die manier blijft de hinder voor bezoekers beperkt. “De sportclubs die gebruikmaken van het zwembad werden al enige tijd geleden op de hoogte gebracht van de werken. Zij kunnen in de periode van de sluiting op bepaalde uren terecht in andere zwembaden. Ook onze inwoners zijn tijdens de werken welkom in de zwemcomplexen van de omliggende gemeenten”, aldus schepen van Sport Jelle De Wilde.