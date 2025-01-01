Illegaal fietsparcours ontdekt in Lintbos in Grimbergen: “Samen met jonge parcoursbouwers naar andere locatie zoeken”

“Het is al bij al een vrij klein fietsparcours, maar net zoals je niet mag roken in het bos, mag je ook geen parcours aanleggen in het bos”, zegt Jelle De Wilde, schepen van Sport.

De jongeren die het fietsparcours in het Lintbos bouwden, zullen het opruimen, maar het verhaal stopt niet bij het opruimen want het legt volgens De Wilde een probleem bloot. "We moeten ruimte creëren voor de jongeren. We moeten op zoek naar een andere plek voor zo’n fietsparcours. Er zijn inderdaad wel al twee mountainbikelussen, maar een mountainbike-lus van enkele kilometer is niet hetzelfde als een parcours waar je je goesting kan doen”, zegt Jelle De Wilde, schepen van Sport.

Volgende week zit de schepen met de jongeren rond de tafel om samen na te denken over een goeie locatie. “We zijn al een tijdje op zoek naar een plek, maar het is moeilijk om een locatie te vinden waar je niemand ‘impacteert’. Anderzijds ben ik benieuwd naar de opties en de ideeën van de jongeren", zegt de schepen.