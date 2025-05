Beersel legt Cult Café strenge maatregelen op, uitbater misnoegd: "Ik snap hier niets van"

In 2022 neemt Gert café Alzenbar naast cultuurcentrum De Meent over en doopt het om tot het Cult Café. Drie jaar later is het de nog enige overgebleven bar in Alsemberg, met een populair terras. Maar dat is een doorn in het oog van een buurtbewoner, die al een procedure opstartte tegen de vorige uitbater en de gemeente. “Hij heeft die verloren voor het vredegerecht, maar is in beroep gegaan”, zegt uitbater Gert Ghesquiere. “In één van de documenten van de rechtbank staat dat de overlast werd vastgesteld. Ik vraag me nog altijd af op welke wijze ze dat hebben vastgesteld omdat er geen enkel proces-verbaal is.”

De rechtbank legt op dat het terras om 22 uur moet sluiten. En daar gooit het gemeentebestuur, tot verbazing van Gert, nu nog enkele regels bovenop. Het terras mag niet meer dan 32 zitplaatsen tellen en op ieder moment mogen er niet meer dan 40 mensen aanwezig zijn. Elektronisch versterkte muziek is ook uit den boze, binnen mag er alleen maar achtergrondmuziek worden gespeeld, en de zaak moet altijd de deuren sluiten om 1 uur 's nachts. “Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ik snap er niets van. Ik zou net verwachten dat het gemeentebestuur achter dit café zou staan, in plaats van zonder overleg maatregelen op te leggen”, meent Gert.

De zaak leeft in Beersel. In een mum van tijd verzamelt een petitie bijna 1.200 handtekeningen om de beperkingen terug te draaien. Gemeenteraadslid Kurt Moons (Vlaams Belang) agendeerde de kwestie gisteren zelfs op de gemeenteraad. “Het is in onze ogen machts- en rechtsmisbruik omdat de maatregelen eenzijdig worden opgelegd”, zegt Moons. “Ik vind het heel raar dat wij ook op de gemeenteraad amper antwoorden hebben gekregen van de burgemeester. Hij zegt gewoon dat hij dat kan doen, maar geeft geen argumenten.”

De gemeente Beersel zegt dat het geen standpunt inneemt in de zaak. “Op de manier kan het Cult Café, weliswaar op een lager pitje, blijven bestaan”, zegt burgemeester Jo Vander Meylen. “We hebben de beslissing van de rechter bekeken en hebben éénzijdig een beslissing genomen. We hebben niet met concessiehouder gecommuniceerd, maar ook niet met de man die de aanklacht heeft ingediend.”