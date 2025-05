Natuurpunt verzet zich tegen festival Voodoo Village: “Dit hoort niet thuis in beschermd natuurgebied”

“Waar het festival begon als een kleinschalig evenement met 4.000 bezoekers, is het uitgegroeid tot een tweedaags festival met 30.000 aanwezigen en met de wens om naar 60.000 festivalgangers te evolueren”, stelt Tom Ameye van Natuurpunt Grimbergen. “Deze schaalvergroting overstijgt al sinds 2022 de draagkracht van het gebied. Het ’s Gravenbos is een cruciaal leefgebied voor onder meer vleermuizen, spechten en zeldzame vegetatie. Vooral in september – wanneer Voodoo Village plaatsvindt - zijn rust en duisternis essentieel, vlak voor de winterslaap van de dieren. Hoewel het Agentschap Natuur en Bos (ANB) milderende maatregelen oplegt, blijken die in de praktijk onvoldoende effectief. Bovendien worden ze vaak niet nageleefd: overmatige verlichting, betreding van boswegen, roken in het bos en parkeren in Natura 2000-gebied zijn voorbeelden van vastgestelde overtredingen.”

Tom Ameye van Natuurpunt Grimbergen en Ivan Vanhaecht van Natuurpunt Regio Noord-West Brabant betreuren ook dat het gemeentebestuur van Grimbergen al enkele jaren een principieel akkoord geeft voor het festival, vaak nog voor overleg heeft plaatsgevonden met bevoegde instanties zoals het ANB of de milieuraad. “Hierdoor ontstaat een besluitvorming waarin verantwoordelijkheden worden doorgeschoven naar elkaar en de natuur de dupe is”, zegt Vanhaecht. “We zijn niet tegen festivals. Integendeel: festivals zijn waardevolle cultuurmomenten, maar ze moeten plaatsvinden op een locatie die daarvoor geschikt is. Gezien de ambities van de organisatoren -meer dagen, podia en bezoekers, inclusief camping- roept Natuurpunt lokale en provinciale overheden op om actief mee te zoeken naar een alternatieve locatie die wél verenigbaar is met de natuur. Dat kan waarschijnlijk zelfs binnen de gemeentegrenzen. Zo kunnen recreatie en natuurbehoud hand in hand blijven gaan, met respect voor Europese regelgeving én het lokale ecosysteem.”

"Geen uitbreiding van Voodoo Village"

Voor burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) kan er geen uitbreiding zijn naar twee weekends. “Het klopt wel dat vrijdag er is bijgekomen, maar een verdere uitbreiding is wat mij betreft niet aan de orde”, zegt de burgemeester. “Je moet het festival ook bekijken als een bron van inkomsten voor de eigenaars van het beschermde kasteel. Die zoeken middelen om het te restaureren. Het kasteel vergt ook enorm veel onderhoud. Alles is zo gelinkt. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek voor een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied. Dat gaat niet alleen over de site van het kasteel, maar ook over omliggende zonevreemde sites waar de gemeente oplossingen voor wil.”

Organisator Maxim Dekegel van Voodoo Village beklemtoont dat de organisatie zelf geen uitbreiding van het festival wenst. “We zijn blij met de drie dagen die er nu zijn”, zegt Dekegel. “Alle activiteiten van Voodoo Village zijn in overleg én met goedkeuring van de bevoegde instanties zoals het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Er is ook altijd een evaluatie en we doen alle nodige stappen om het festival in overeenstemming met de regelgeving te laten plaatsvinden. Er is ook geen blijvende impact op het gebied vastgesteld na het festival.” De tiende editie van het elektronische boetiekfestival Voodoo Village vindt dit jaar plaats op 12, 13 en 14 september in het kasteeldomein van Humbeek.