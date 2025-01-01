Giftige doornappel gesignaleerd in Grimbergen: "Uittrekken en vernietigen"

Mollenkruid, duivelskruid, dolappel of doornappel - het plantje heeft vele namen en is al eeuwenlang in Vlaanderen aanwezig, maar wordt bestempeld als exoot. "Met zijn trompetvormige witte of paarse bloemetjes lijkt de doornappel heel onschuldig", zegt Chantal Lauwers, schepen van Leefmilieu in Grimbergen. "In werkelijkheid is hij extreem giftig, zowel voor mensen als voor dieren. Inname van delen van de plant of van de zaden kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen."

Wanneer een oplettende voorbijganger het kruid opmerkt op een akker is het alle hens aan dek. "Alles moet dan ook gedaan worden opdat contact met deze plant wordt vermeden en opdat er geen zaden tussen de landbouwproducten terechtkomen", zegt Lauwers. De gemeente Grimbergen heeft de landbouwer opgedragen om de plant onmiddellijk te verwijderen en te vernietigen. Dat is ook het advies van tuinranger Jacques Olemans, die jarenlange ervaring heeft met exotenbestrijding. “Als er slechts enkele planten in je tuin aanwezig zijn, kan je ze – met wortel en al – uittrekken en hun resten vernietigen. Dat doe je best in het voorjaar, voordat ze zaad produceren. Een juiste afvoer van de verwijderde plantendelen is zeer belangrijk, aangezien sommige soorten kunnen regenereren en dus nog zaden produceren.”

Schepen van Leefmilieu Chantal Lauwers benadrukt het belang om oplettend te zijn. "Wij vragen iedereen die deze of een andere giftige plant opmerkt, melding te maken via [email protected]. Zo beschermen we samen onze gezondheid, kinderen, dieren en landbouw.” Belangrijk is dat je de plant niet aanraakt.