Honderden kinderen zetten 'Bos op Stelten' in Grimbergen: “Opnieuw een voltreffer”

Bos Op Stelten is een samenwerking tussen Gemeente Grimbergen, Cultuurcentrum Strombeek en tal van andere partners. Onder meer straat- en vuurtheatergezelschap Paljasso trad op. “Wij reizen door de tijd en gaan op zoek naar ware liefde”, zegt Jurgen Valgaerts. “We hebben al veel passie gevonden, onder meer van een koppel dat al 37 jaar. De vlammen spatten er nog altijd van af.”

Iets verderop aan de werkbank kon je vogelhuisjes in elkaar timmeren, was er een draaimolen in het teken van Lancelot de ridder, een zeepkistenrace, touwslingeren en nog veel meer. Alle activiteiten waren voor kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. De jubileumeditie van Bos op Stelten was goed voor 900 mensen.

“Eigenlijk is het een beetje het vervolg op de kinderhoogdag”, zegt schepen van Jeugd Jelle De Wilde. “We hebben gekeken hoe we dat concept konden verbeteren en in een nieuw jasje konden steken. Tegenwoordig combineren we speelplezier met cultuur en natuur. Het doet kinderen fantaseren en dat dan in combinatie met de natuurlijke omgeving is een dikke voltreffer denk ik.”