Dames Kester-Gooik naar finale interprovinciale eindronde

In de beginfase kreeg Kester-Gooik enkele kansen, maar daarna nam Leeuw Brucom het heft in handen. De thuisploeg had het veldoverwicht, maar raakte niet voorbij een sterk keepende Malfroidt. Ze pareerde onder meer een vrije trap van Lescrauwaet en een poging van Landerloo. Meteen na de rust opende Vannimmen de score, 0-1 voor Kester-Gooik. Een opdoffer waar Leeuw Brucom moeizaam van herstelde. Het probeerde de rug te rechten, maar de bezoekers hadden de wedstrijd onder controle. In de slotminuten gaf Jacobs de genadesteek. Ze legde de wedstrijd in een definitieve plooi op aangeven van Vannimmen: 0-2.

In de finale neemt Kester-Gooik het dit weekend op tegen het Antwerpse Kontich. Met de finaleplaats zijn de Pajotse dames zo goed als zeker van een plekje in de interprovinciale reeks volgend seizoen, die de tweede nationale van het damesvoetbal vervangt. Leeuw Brucom speelt dit weekend tegen Genk voor de derde plaats in de eindronde en een mogelijk bijhorend promotieticket.