Delta Londerzeel kampioen met verpletterende 7-0

In de derde provinciale B van het voetbal behaalde Delta Londerzeel zaterdagavond in eigen huis de titel binnen. Tegenstander Sterrebeek, dat nu achtste staat, kreeg een 7-0 om de oren.

"Vandaag moet het gebeuren” zei Delta Londerzeel-trainer Jimmy de Groeve tegen zijn manschappen voor de wedstrijd. Slechts een punt was nodig om kampioen te worden. De boodschap kwam goed binnen, want na een halfuur is spits Lathouwers al gevaarlijk en scoort hij. Spijtig genoeg gaat de buitenspelvlag de lucht in.

Twee minuten later is het wel prijs. Het is alweer Lathouwers die door de verdediging prikt en de bal proper voorbij de doelman trapt. 1-0. Daarna volgen de doelpunten gemakkelijk. Nog voor de rust pronkt al een 4-0 voor de thuisploeg op het scorebord.

Na de rust is de afstraffing compleet. Er vallen nog eens drie goals voor de thuisploeg. Vooral Jeffry Lathouwers valt op, met vier doelpunten op zijn conto.

De statistieken liegen er niet om. In 27 gespeelde wedstrijden, won Delta Londerzeel 23 keer en verloor het maar één keer. Oververdiend naar 2de provinciale dus.