Dessaer volgend seizoen trainer van Sporting Kampenhout

Voor de 36-jarige Dessaer is de fusieploeg Sporting Kampenhout geen onbekende. Hij begon namelijk te voetballen bij de jeugd van SK Kampenhout en was er een tijdje actief als jeugdtrainer. In 2018 hing Dessaer zijn voetbalschoenen definitief aan de haak bij Diegem Sport. Het jaar voordien had hij wel al tweede amateurklasser KSV Bornem getraind. Na zijn spelerscarrière werd hij trainer van tweedeprovincialer BOKA United.

Toen Felice Mazzu in de zomer van 2019 trainer van KRC Genk werd, volgde Dessaer hem richting Limburg als zijn assistent. Bij de eersteklasser werd Mazzu samen met zijn assistenten midden november ontslagen na tegenvallende resultaten. Bij Sporting Kampenhout tekent Dessaer een contract voor drie seizoenen. De ploeg staat momenteel aan de tweede plaats in eerste provinciale, op twee punten van leider Diest.

Foto: Facebook Sporting Kampenhout