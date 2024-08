Dilbekenaar Thomas Foket tekent voor RSC Anderlecht “Dit is letterlijk een kinderdroom die uitkomt"

Thomas Foket groeide als Dilbekenaar op in het hinterland van RSC Anderlecht. Op 16-jarige leeftijd combineerde hij als middenvelder wedstrijden bij Dilbeek Sport met trainingen bij de U18 en de beloften van RSC Anderlecht. Zijn debuut in het profvoetbal kwam er bij KAA Gent in juli 2012. Na een uitleenbeurt aan KV Oostende ontwikkelde Thomas zich als een rasechte sterkhouder op de rechtsback bij Gent. Hij bleef er 6 seizoenen en veroverde er de landstitel in het seizoen 2014/2015. Het leverde hem in 2016 ook zijn eerste selectie op voor de nationale ploeg.

In de zomer van 2018 maakte Thomas de overstap naar Stade de Reims. Opnieuw bleef de Belg maar liefst 6 seizoenen bij de Franse eersteklasser uit Reims. Hij speelde er 189 wedstrijden. Dankzij zijn constante prestaties bij Stade de Reims nam Thomas ook nog deel aan de WK-kwalificatiecampagne in 2021 en de Nations League in 2022 met de Rode Duivels.

Met niet minder dan 405 wedstrijden op de teller op het hoogste niveau, keert Thomas nu terug naar zijn eerste liefde.

“Dit is letterlijk een kinderdroom die uitkomt. Ik ben al sinds kindsbeen af supporter van deze prachtige club. Het speelde altijd wel in mijn hoofd om hier ooit te kunnen spelen, en het is een zalig gevoel om nu écht dit truitje te mogen aantrekken. Ik denk ook dat dit het ideale moment is om deze stap te maken. Het echte werk begint nu pas, ik heb er héél veel zin in”, aldus Foket.