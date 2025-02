Doelpunt in de laatste minuten brengt Rhode op gelijke hoogte met Kester-Gooik

De fans van Rhode-De Hoek lieten zich nog voor de wedstrijd begon opmerken toen gemutste supporters rookbommen en ander pyrotechnisch materiaal gebruikten. De wedstrijd begon enkele minuten later.

Op het veld was het iets langer wachten op vuurwerk. In de eerste helft kregen beide ploegen enkele waterkansjes, maar het is wachten tot de tweede helft voor de netten trillen. Hoewel Wemmel het meest fris uit de kleedkamers kwam, was het de thuisploeg die de bal als eerste voorbij de keeper kreeg. Dauoud trapte de bal binnnen, maar de goal wordt afgekeurd voor buitenspel. Hetzelfde overkwam Dauoud opnieuw na een voorzet van Bernardo.

De wedstrijd leek met een brilscore te zullen eindigen, maar dat was buiten Jari Weytjens gerekend. Dankzij een lepe vrije trap aan de rand van de zestien, kreeg Scheerens Weytjens voor het doel van de bezoekers. De Rodenaar scoorde met een snoeihard en laag schot. "In de laatste minuut krijgen we een kans naast het strafschopgebied. Ik zag heel veel ruimte aan het penaltypunt. Ik kwam vanuit de tweede zone, niemand had me door dus, hup, binnentikken", aldus de doelpuntenmaker.

Weytjens' doelpunt was weliswaar erg belangrijk voor de thuisploeg. Dankzij de late overwinning en het gelijkspel van titelconcurrent Kester-Gooik op zaterdag, komen de Rodenaars op gelijke hoogte met de Pajotten.